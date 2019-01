Veel sneeuw, weinig verkeersellende: nauwelijks file en ongevallen in Gent OSG

30 januari 2019

11u41 0 Gent De hevige sneeuwval in Gent veroorzaakt nauwelijks verkeersellende. Er vielen weinig ongevallen te noteren in de ochtendspits - als je het al een ochtendspits kon noemen.

Wie deze ochtend de dikwijls vervloekte R4 opreed, merkte het wellicht al: door de sneeuwval was het opvallend rustig op de baan. “Ondanks het weer noteerden we minder file dan op een normale weekdag”, vertelt Matto Langeraert van de Gentse politie. “De verklaring is logisch: er rijdt uit voorzorg minder volk op de wegen.”

Daardoor blijft ook het aantal ongevallen steken op een relatief laag aantal. De Gentse flikken hebben geen weet van zware ongelukken. “We zitten op een normaal aantal - zoals een doordeweekse dag”, aldus Langeraert. “Wel zijn er al een aantal voetgangers onderuit gegaan op het voetpad.”

Ook in de regio’s rond Gent is het opvallend rustig. De PZ Puyenbroeck noteerde geen enkel ongeval, de PZ Rhode-Schelde en de PZ Schelde-Leie tellen er elk eentje. Ook in het Meetjesland vallen er geen zware ongelukken te noteren.