Veel lege zitjes bij eedaflegging afgeslankte provincieraad Yannick De Spiegeleir

03 december 2018

17u15 0 Gent In het provinciehuis hebben de nieuwe provincieraadsleden maandag de eed afgelegd. Er waren heel wat lege stoeltjes te zien in het halfrond, want het aantal provincieraadsleden worden in de nieuwe legislatuur gehalveerd van 72 naar 36.

De nieuwe meerderheid wordt gevormd door N-VA (8 zetels) en CD&V (7), Groen (5). Open Vld (7) en sp.a (3) verdwijnen daardoor naar de oppositiebanken. Ook Vlaams Belang (6) maakt deel uit van de oppositie.

Ook de bestendige deputatie wordt afgeslankt met slechts 4 in plaats van 6 gedeputeerden. Eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) is onder meer bevoegd voor economie, onderwijs en financiën. Leentje Grillaert (CD&V) neemt vergunningenbeleid, middenstand en landbouw onder haar hoede. Riet Gillis (Groen) op haar beurt ontfermt zich over mobiliteit en klimaat en energie. Annemie Charlier (N-VA) tot slot is bevoegd voor ruimtelijke planning, onroerend erfgoed en recreatiedomeinen. Charlier zal in 2020 haar plaats in de deputatie afstaan aan haar partijgenote An Vervliet.

“We gaan voor een slanke en efficiënte overheid. We moeten keuzes maken: onze decretale verplichtingen uitvoeren en focussen op die domeinen waar we een meerwaarde kunnen betekenen. Een kerntakendebat is aan de orde”, sprak Kurt Moens tijdens de installatievergadering van de nieuwe provincieraad. De drie meerderheidspartijen willen hun bestuursakkoord voorstellen op 18 maart, maar schuiven nu al enkele prioriteiten naar voor: “We zullen inzetten op duurzaamheid met het provinciaal klimaatplan als leidraad, het netwerk van provinciale fietssnelwegen versneld aanleggen en het project van de Leopoldskazerne opvolgen en bijsturen waar nodig”, aldus Moens.

Ook de voorzitters van de verschillende fracties werden aangeduid: Ann Vervliet (N-VA), Kenneth Taylor (Open Vld), Filip Van Laecke (CD&V), Olaf Evrard (Vlaams Belang), Elisabet Dooms (Groen) en Bruno Matthys (sp.a).

Phaedra Van Keymolen (CD&V) volgt Greet De Troyer op als voorzitter van de provincieraad, die laatste blijft zetelen voor sp.a. “We zijn met een pak minder raadsleden. Ik hoop dat iedereen snel zijn draai vindt. Ik ben niet de eerste vrouwelijke voorzitter. Dat was mevrouw De Troyer, maar waarschijnlijk wel één van de jongste. Ik zal mijn eigen accenten leggen. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ik heb zelf heel wat ervaring met oppositie voeren, dus ik weet dat niet altijd gemakkelijk is. Mijn deur staan dan ook open voor iedereen.”