Veel klachten over mobiliteit, geen over circulatieplan NIEUWE OMBUDSVROUW PLEIT VOOR GOEDE WIL EN GEZOND VERSTAND SABINE VAN DAMME

27 april 2018

03u00 0 Gent Wat de nieuwe ombudsvrouw Helena Nachtergaele opvalt in haar eerste jaarverslag? De massale klachtenstroom over mobiliteit, al zijn daar geen klachten bij over het circulatieplan zelf. Ook stelt ze vast dat de communicatie vaak spaak loopt, en dat sluikstorten een doorn in het oog van de Gentenaars blijft.

De ombudsvrouw kwam in 2014 1.814 keer tussen bij problemen en meldingen. Dat is ongeveer evenveel als in 2017, al blijkt het aantal tweedelijnsklachten wel gestegen. Dat zijn klachten waarbij eerder al contact werd opgenomen met de betrokken partij, maar waarbij niet tot een oplossing werd gekomen.





Dat het aantal klachten en meldingen in 2017 boven al de rest uittorent, hoeft niet te verwonderen. Mobiliteit is al een klachtgevoelige materie, en in 2017 werd dan ook nog eens het circulatieplan ingevoerd. "Over het plan op zich kwamen evenwel geen klachten binnen", zegt Nachtergaele. "Dat zou geen zin hebben. Het is een politieke beslissing, daar heb ik niks aan te zeggen. Over alle aspecten van de mobiliteit komen wél veel klachten, met parkeren voorop. Dan zijn er klachten van mensen die een tweede bewonerskaart kopen, maar geen plaats vinden in hun buurt bijvoorbeeld. Of van een man die net buiten de autovrije zone woont, maar een garage heeft net binnen die zone. Hij kreeg geen vergunning om voorbij de camera naar zijn garage te rijden, omdat zijn domicilie buiten het autovrij gebied ligt. Met een beetje goede wil en gezond verstand raakt zoiets snel uitgeklaard. Daar pleit ik enorm voor: goede wil en gezond verstand. En voor goede communicatie, want ook daar loopt het vaak fout."





"Dat is dan niet eens een kwestie van slechte wil, dikwijls vergeten ambtenaren en diensten om burgers op de hoogte te brengen van een actie of oplossing. Of omgekeerd, denken burgers dat de diensten wel zullen weten wat ze willen. Ivago gaat binnenkort bijvoorbeeld aan melders van een sluikstort laten weten wanneer dat sluikstort is opgeruimd. Een kleine moeite, maar voor de burger een groot verschil. Zo weet die dat zijn actie nuttig is geweest. Dat zet aan om opnieuw melding te doen. Want sluikstorten blijft een probleem."





Migratie

Terug naar mobiliteit. Want de verzuurde sfeer onder de weggebruikers is ook tot bij de ombudsvrouw doorgedrongen. "Fietsers klagen dat ze boetes krijgen in de voetgangersstraten, ook al staan die duidelijk aangeduid. Voetgangers klagen dan weer dat fietsers in die straten te weinig beboet worden. Voetgangers klagen dat fietsers te snel rijden en gevaarlijk zijn, wat soms klopt. Maar voetgangers kijken soms alleen naar hun gsm."





Verder kreeg de ombudsvrouw de standaardklachten binnen. De lijsten voor sociale woningen die te lang zijn en huurprijzen die te hoog zijn. De klachten over de wachttijden aan het loket migratie zijn enorm gedaald. "Uiteindelijk wordt 90% van de klachten wel opgelost, wat toch een mooi resultaat is", besluit Nachtergaele.