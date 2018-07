Veel geslijm, weinig controverse CIRQ OPVALLEND BRAAF MET BATACRATIE SABINE VAN DAMME

02u46 0 Gent Bij Batacratie in de Willem de Beersteeg is het altijd gezellig toeven, maar wie op zoek is naar de grote controverse blijft dit jaar wel wat op zijn honger zitten. Geen gemixte kuikentjes, geen Circus van Gheluwe, geen kooien voor kindjes. Wel politieke grapjes, maar die blijven braaf. Al blijven de Cirq-mannen beweren dat ze voor de verkiezingen een massa échte lijsten gaan indienen.

Bata is braaf dit jaar, al rest er nog een halve Gentse Feesten om alsnog buiten de lijntjes te kleuren natuurlijk. Thema dit keer is politiek, en met Batacratie is er zeker en vast voor humor gezorgd. Zo hangt er op het toilethokje een briefje met 'buiten dienst', met daarbij een foto van Tom Balthazar, de socialistische schepen die in januari vorig jaar opstapte. De nep-Bart-De-Wever loopt rond, en er wordt een lookalike van Siegfried Bracke gezocht. Er zijn oefensessies handen schudden en lintjes knippen. Dat allemaal wel.





Maar toen schepen Elke Decruynaere van Groen gisteren op bezoek kwam, werd ze verdacht met rust gelaten. In de wilde jaren van Bata zou ze meteen in een boerka zijn gestoken. "Maar wij zijn a-politiek, wij hebben geen mening hier bij Batacratie", verdedigt organisator Xavier Cloet zich. Decruynaere moest wel op de schoot van Rudy Coddens gaan zitten om samen in een minuscuul elektrisch autootje het plein rond gevoerd te worden, maar dat leek geen van beiden erg te vinden. De dag voordien was het wel allemaal iets pikanter met Stephanie D'Hose, gemeenteraadslid voor Open Vld. Ze kreeg een resem vragen over seks onder neus geschoven. En aan 'Heeft Maggie De Block seks?' had ze een vette kluif.





Er is wel een clown die kindjes haat en hen dat ook vlakaf zegt, en je kan stemmen waar op het plein het Dixi-toilet (waar geregeld een stinkbom in wordt gegooid) moet staan. Animatie genoeg dus. Maar geen controverse.





Dertig kieslijsten

"We zijn wel bezig met 'zotte shit', verzekert Xavier. "Om een geldige politieke lijst in te dienen heb je 100 handtekeningen nodig, voor een provincieraadslijst zelfs maar 50. We motiveren mensen dus om een eigen lijst te maken, en wij zamelen de handtekeningen voor hen in. Dat gaat zeer vlot. En in september dienen we die lijsten écht in. Samen met de onze." Als ze dat écht doen, dan krijgen we in Gent de meest absurde verkiezingen ooit, met dertig of meer lijsten.





Maar intussen blijft het dus rustig in de Willem de Beersteeg. Voorlopig wordt dus niemand 'uitgewezen', zoals vorig jaar met het 'vluchtelingenplein'. Er wordt niemand massaal uitgelachen zoals met de chat roulette enkele jaren geleden. Er worden geen kinderen in kooien of doodskisten gestopt, en zelfs geen kuikentjes gemixt. Politiek is dan ook slijmen, niet schofferen.