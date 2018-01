Veel ambiance en deze keer géén boegeroep LAATSTE NIEUWJAARSSPEECH BURGEMEESTER TERMONT YANNICK DE SPIEGELEIR

02u35 0 Wannes Nimmegeers Klinken op het nieuwe jaar onder de Gentse Stadshal. Gent De nieuwjaarsreceptie van de stad heeft gisteren 13.500 Gentenaars gelokt. Dit jaar geen boegeroep voor Termont, ondanks de recente beschuldigingen aan zijn adres rond de Ghelamco Arena. "Lieve bewoners, draag goed zorg voor elkaar", was de boodschap van de burgervader.

Met 28.834 gratis drankjes, 17 drankchalets, 83 tafeltjes, een kinderbar en een winterzonnetje waren gisteren alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie van de stad Gent. Toch was er vrees voor een valse noot. Vorig jaar werd burgemeester Daniël Termont door een deel van de Gentenaars uitgejouwd toen hij, refererend naar het circulatieplan, de luchtwegen de belangrijkste wegen van Gent noemde. Bovendien kwam het Gentse stadsbestuur dit weekend onder vuur te liggen na een artikel in deze krant over het boek 'De Illegale Ghelamco Arena'. Van de commotie was echter weinig te merken. Termont hield zich dan ook ver van politieke uitspraken en riep zijn inwoners op om goed zorg te dragen voor elkaar, voledig in de lijn van het thema van de nieuwjaarsreceptie: vrede. Op zijn laatste nieuwjaarsreceptie als burgemeester van Gent werd hij uitgewuifd door Pierke Pierlala en trakteerden de Gentenaars hun burgervader tot twee keer toe op een applausje.





Wannes Nimmegeers Burgemeester Daniël Termont speecht de Gentenaars toe.

Pierke lacht zich krom

Na de speech van Termont was het de beurt aan Luk De Bruyker, alias Pierke, om de stad door de mangel te halen. Onder meer schepen van 'Immobiliteit' Filip Watteeuw en zijn wandelbusjes moesten het ontgelden in de verbasterde hit 'Busje komt zo', net als de nieuwe kunstwerken op de Korenmarkt. "Die poutrel is de duurste pispaal van de stad", fulmineerde Pierke. Na zijn 'Nieuwjoarsliet' mocht het Gentse zangcollectief 'Allez, Chantez!' het podium overnemen om het publiek massaal te laten meezingen met verschillende klassiekers.





Wannes Nimmegeers Aperitiefje op de strijkplank, het is intussen een traditie.

Daar zijn de strijkplanken

De Gentenaars genoten intussen van hun gratis drankje. Verschillende families en vriendengroepjes brachten hun strijkplank mee als gelegenheidstafel om hun hapjes kwijt te kunnen, zoals de traditie het intussen voorschrijft. De prijs voor origineelste cocktailtafel ging echter naar de familie Depuydt - Demuzere. De overkapping van de buggy van de 9 maand oude Omar werd gebruikt om olijfjes, chips en andere versnaperingen op te zetten. De kleine Omar bleef zelf ook niet op zijn honger zitten, want mama Hanne trakteerde hem op een fruitpapje.





Na 13 uur sloten de drankstalletjes hun deuren, maar vanwege het mooie weer bleven heel wat Gentenaars nog wat langer aperitieven en bijpraten.