Vechtpartijen uitgaansbuurt niet vaak genoeg gemeld 16 maart 2018

02u49 0

De Gentse politie roept slachtoffers van geweld in de uitgaansbuurt op om incidenten altijd te melden. "Als de vechtpartijen niet gemeld worden, kunnen we niets ondernemen", klinkt het.





Ondanks een gevoel van onveiligheid dat na een paar recente incidenten in de Overpoortstraat heerst, ligt het aantal geweldplegingen dit jaar lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Er waren 29 meldingen van geweld op straat en 11 in cafés. Vorig jaar waren dat er 43 op straat en 18 in cafés. "Er is dus een daling vergeleken met vorig jaar, maar dat zijn alleen maar de meldingscijfers", duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Betrokkenen melden niet elk incident."





Dat was bijvoorbeeld het geval toen Kevin Malengier, bekend van Temptation Island, vorige week rake klappen uitdeelde in de Overpoort. "Ik heb toen nog gekeken tussen de meldingen, maar niemand heeft ons gebeld", zegt Langeraert. "We wisten er alleen maar van omdat er beelden opdoken in de media."





Dat vechtpartijen niet gemeld worden bij de politie, heeft kwalijke gevolgen. Langeraert: "Vergelijk het met een put in de weg. Wanneer een fietser erover valt en niets laat weten, dan kunnen we het niet oplossen en zal een volgende fietser er ook over vallen".





Dat bendes studenten zouden opwachten aan de Overpoort, kan de politie niet bevestigen. (WSG)