Vechtpartij in Koning Albertpark 11 juni 2018

Drie personen zijn zaterdagnamiddag rond 15 uur met elkaar slaags geraakt in het Koning Albertpark, bekend als het Zuidpark, in Gent. De politie kreeg eerst te horen dat er tijdens het gevecht steekwapens gebruikt werden, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Gewonden vielen er niet. De rust kon vrij snel weer terugkeren in het park. (JEW)