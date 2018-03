Vechtersbazen krijgen lichtere straf 29 maart 2018

Chesney D. en Enzio V. kregen in beroep een lichtere straf opgelegd nadat ze op de Korenmarkt en in de Overpoort slagen hadden uitgedeeld. D. kreeg een werkstraf van 80 uur, V. kreeg de opschorting van straf. "Te veel testosteron, te weinig verstand. Wat een debiliteit." Procureur-generaal Coppens had geen goeie woorden over voor de twee vechtersbazen. Chesney D. had aan danscafé 5 voor 12 op de Korenmarkt een andere feestvierder in elkaar geslagen. Enzio V. had dan weer een man een klap verkocht in de Overpoortstraat. Ze kregen in eerste aanleg 8 maanden en 300 euro boete. Hun advocaten vroegen respectievelijk een werkstraf en een opschorting, het hof volgde hierin. (DJG)