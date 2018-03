Vechtersbaas voor de rechter 22 maart 2018

02u41 0

Een jonge vechtersbaas is gisteren voor de rechtbank verschenen omdat hij in een dronken bui een man rake klappen gegeven had in Gent. Daarvoor riskeert hij een werkstraf, een boete van 300 euro, en het betalen van alle medische kosten van het slachtoffer. "Ik heb spijt, het was dom", klonk het gisteren berouwig. "Het is spijtig van het geld." Geen slimme verklaring voor de rechtbank. "Van het geld? En niet voor uw slachtoffer?", vroeg rechter Anthony Van Mol zich meteen af. De beklaagde betwist de feiten niet. "Dit is een typisch fenomeen", liet rechter Van Mol nog optekenen. "Jonge mensen die denken ze dat kunnen drinken, maar ze kunnen het niet. En dan gebeurt dit. Hopelijk drinkt u niet meer zo veel, meneer."





(OSG)