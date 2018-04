Vechtersbaas krijgt ervan langs in rechtbank 18 april 2018

02u50 0

Een vechtersbaas uit het Gentse heeft aan den lijve ondervonden dat het geen pretje is om voor de correctionele rechtbank te verschijnen. Hij moest zich verantwoorden voor een knokpartij van september 2016. "U bent 20 jaar en zit nog in het humaniora?", stak de rechter van wal. "Goed, u wil het secundair dus wel héél grondig doen." Wanneer bleek dat de beklaagde slagen gegeven had omdat het slachtoffer hem verkeerd had aangesproken - "je spreekt in mijn cultuur iemand die ouder is niet aan als 'jongen'", was de uitleg - werd het de rechter te veel. "Wie denkt u eigenlijk dat u bent? En dan nog beweren dat u een kopstoot gekregen heeft. U had niets van verwondingen. Hoe legt u dat uit?" Waarop de beklaagde zweeg. Hij riskeert vier maanden en kent zijn lot over twee weken. (OSG)