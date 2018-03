Vechtersbaas Graslei riskeert zes maanden 06 maart 2018

02u51 0

Een caféganger die in de zomer van 2015 een man bewusteloos sloeg aan de Graslei, riskeert zes maanden gevangenisstraf. De beklaagde bekent de feiten, maar verklaarde wel aan de rechter dat de vechtpartij uitgelokt werd door het slachtoffer. Zo beweert hij dat het slachtoffer een glas bier leeggegoten had op zijn hoofd na een ruzie over een vrouw. Daardoor kwam het tot duw- en trekwerk, wat uiteindelijk resulteerde in een vuistslag. Alles gebeurde op het buitenterras van café Het Tolhuisje. Het slachtoffer was door de klap enkele dagen werkonbekwaam. De dader vraagt een werkstraf. De strafrechter in Gent zal daarover oordelen op 23 maart. (OSG)