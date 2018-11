Vechtersbaas deelt klappen uit aan buurman, ook diens zoontje (2) raakt gewond: parket vraagt gevangenisstraf Sam Ooghe

21 november 2018

16u13 0 Gent Een 30-jarige man uit Ledeberg riskeert een celstraf voor een vechtpartij met zijn buurman. Bij het incident raakte ook het zoontje (2) van het slachtoffer lichtgewond door een val.

De feiten dateren van augustus vorig jaar. Tussen de beklaagde en het slachtoffer was er een zekere spanning, zo gaven alle partijen deze ochtend aan tijdens de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank. Op de bewuste zomeravond vroeg de beklaagde wat het probleem precies was, waarop een schermutseling ontstond.

Zeker is dat het slachtoffer twee vuistslagen kreeg op het linkeroog en onmiddellijk geopereerd moest worden. Ook zijn zoontje deed zich pijn aan de elleboog. De beklaagde haalt aan dat dat nooit de bedoeling was, en zegt dat de papa zelf ook klappen uitdeelde. “Het is inderdaad niet verantwoordelijk dat mijn cliënt geweld gebruikte in het bijzijn van een kind", pleitte de advocaat vanmorgen. “Maar geldt dat niet nóg meer voor de papa van het zoontje?” De vader staat echter niet terecht.

Het parket beschouwt de feiten als bewezen en vraagt tien maanden cel voor de vechtersbaas. Een werkstraf is ook mogelijk. Het vonnis valt over een maand.