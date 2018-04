Vechtersbaas Charlatan voor rechter 19 april 2018

02u56 0

Een 27-jarige vechtersbaas moest eerder deze week voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een zware vechtpartij aan de Charlatan. De beklaagde werd naar eigen zeggen de toegang tot het café ontzegd, waarna het tot een schermutseling kwam. "Ik werd aangevallen door drie man", vertelde hij aan de rechter. "En uw enige verwondingen waren kapotte knokkels aan uw vuist, zeker?", was de repliek aan de overkant. Eén slachtoffer, die slagen in het gezicht kreeg, stelde zich burgerlijke partij. Een deskundige moet beslissen of de schade aan zijn oog blijvend is. Als dat het geval is, hangt er een zware straf boven het hoofd van de vechtersbaas. Het tussenvonnis is voor 26 april. (OSG)