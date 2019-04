VDK plant boom per tien klimaathandtekeningen Sam Ooghe

12 april 2019

13u34 0 Gent De Gentse bank VDK heeft een opvallend initiatief gelanceerd: per tien handtekeningen voor ‘Sign for my Future’, belooft de bank om een boom te planten in de Vlaamse Ardennen.

‘Sign for my Future’ zelf is natuurlijk geen idee van de bank zelf. Het initiatief ontstond als burgerinitiatief en groeide de laatste maanden uit tot een bredere coalitie van middenveldorganisaties, bedrijven en academici, die allemaal pleiten voor ‘een ambitieus klimaatbeleid’, met een klimaatwet, een klimaatraad en een investeringsplan.

VDK ondersteunt dat initiatief, en doet er nu een schepje bovenop. “Voor elke tien handtekeningen die we verzamelen, planten we een boom in de Vlaamse Ardennen”, laat de bank weten. “Honderd handtekeningen zijn goed voor een park van tien bomen, met duizend handtekeningen planten we een bos en met tienduizenden handtekeningen … daarmee kunnen we echt iets bereiken.”

Tekenen kan via https://klimaat.vdk.be/.