VDK Gent gaat verrassend onderuit in Charleroi 02 februari 2018

02u28 0

Volleybal Liga A vrouwen

Bedrukte gezichten bij de speelsters van VDK Gent na het onverwachte verlies in Charleroi. Alhoewel een verplaatsing naar de Walen in het midden van de week op een woensdagavond nooit een pretje is, toch verwachtte niemand dat de Gentse ploeg ginder naast de overwinning zou grijpen.





"Het loopt al een paar weken minder", is de conclusie van Gwendoline Horemans. "Het aantal fouten heeft ons nu ook weer genekt. We waren slecht begonnen en de foutenlast is ons de hele wedstrijd blijven achtervolgen. In de derde set was er een flinke opflakkering - Charleroi maakte toen amper tien punten - maar die goede periode was van te korte duur. Het wil momenteel gewoon niet lukken. We zijn al een paar weken slechte resultaten aan het opstapelen. De teamsfeer zit nog altijd goed. Ik kan eigenlijk niet verklaren waarom het momenteel zo stroef loopt."





VDK moet morgen alweer een verre verplaatsing maken naar het Limburgse As. Dat won ook al verrassend hun midweekwedstrijd tegen de Antwerp Ladies. De Gentse vrouwen zijn verwittigd. (WVM)