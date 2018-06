Vast op betonnen scheidingswand met truck 20 juni 2018

Een Franse vrachtwagenchauffeur heeft gisterenvoormiddag de schrik van zijn leven beleefd op de afrit van de R4 in Sint-Denijs-Westrem richting Flanders Expo.





De man kwam iets na 10 uur met zijn voertuig op de betonnen scheidingswand tussen de afrit en de R4 terecht. Aangezien het begin van die scheidingswand een schans is, vloog de vrachtwagen volgende de brandweer letterlijk van de grond. Met de bovenkant van de laadruimte tikte hij zelfs deels de spoorwegbrug aan. De vrachtwagen kwam uiteindelijk tegen de vangrail en met een harde smak tot stilstand. De chauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij hield slechts lichte verwondingen over aan het spectaculaire ongeval. Omdat de afrit vol lag met brokstukken en de vrachtwagen de uitrit volledig versperde, sloot de politie de afrit af. Rond 12.20 uur was de vrachtwagen getakeld en de rijbaan vrij.





(JEW/Foto JEW)