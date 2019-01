Vannacht extra opvang voor daklozen Sabine Van Damme

22 januari 2019

19u22 0 Gent Omdat het ijskoud is en er een grote vraag is naar nachtopvang, voorziet de stad vannacht noodopvang, in samenwerking met het CAW. In een extra vleugel in het Baudelohof kunnen 20 personen extra slapen.

In de ‘normale’ winteropvang zijn altijd 105 bedden voorzien. Tot nu toe volstond dat altijd. Maandag was de nachtopvang voor het eerst volzet, en dus wordt dinsdagavond de noodopvang geopend. In een extra vleugel in het Baudelohof wordt een extra slaapzaal met nog eens 20 bedden geopend. Die noodopvang blijft open zolang men vrieskou voorspelt en de basiscapaciteit van 105 bedden volledig bezet blijft.

De winteropvang werd op 19 november geopend en blijft voorzien tot 17 maart. Daklozen daar vanaf 20 uur terecht, een uur vroeger dan vorige jaren. Er is deze winter ook extra dagopvang (van 16.30 tot 20.30 uur) voorzien via Warme Winter. Alleenstaande daklozen kunnen dagelijks terecht in het inloopcentrum in de Pannestraat, dakloze gezinnen kunnen terecht in de Wittemolenstraat in Sint-Amandsberg. Gentenaars die willen helpen bij de daklozenopvang kunnen zich melden bij Gentinfo op 09/210 10 10.