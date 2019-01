Vandalisme aan wagens aan Dampoort, maar te weinig meldingen volgens politie Wouter Spillebeen

11 januari 2019

13u51 0 Gent Op het Antwerpenplein aan station Gent Dampoort zijn de laatste maanden al verschillende wagens gevandaliseerd, maar de politie kreeg nog maar weinig aangiften. “Enkel wanneer alles aangegeven wordt, kunnen we gericht patrouilleren”, duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Volgens omwonenden zijn er in de laatste twee maanden al minstens drie wagens gevandaliseerd. “Ik heb er nog altijd een slecht gevoel door”, vertelt een vrouw wiens voorruit in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag werd ingeslagen. “Anderhalve maand geleden gebeurde exact hetzelfde bij mijn buurman. Sindsdien zijn er nog twee wagens beschadigd.”

Oproep om aan te geven

De politie onderneemt voorlopig nog geen concrete stappen om het plein verder te beveiligen om de simpele reden dat ze nog maar weinig meldingen hebben gekregen van slachtoffers. “In 2018 was er één melding van vandalisme op 27 oktober. In 2019 hebben we tot nu toe alleen een melding gekregen op 8 januari”, duidt Matto Langeraert van de Gentse politie.

Het feit dat de ingegooide autoruiten niet altijd aangegeven worden, heeft mogelijk te maken met de verzekering. Schade aan autoruiten is in de meeste gevallen enkel verzekerd met een omniumverzekering. “Daarom zien sommige slachtoffers er het nut niet van in om de schade aan te geven”, zegt Langeraert. “Maar het is wel cruciaal om het altijd te melden. Pas als we een volledig beeld hebben van het vandalisme, kunnen we gericht gaan patrouilleren in de omgeving. Een berichtje op sociale media of in de vriendenkring is niet genoeg. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor fietsdiefstallen. We willen iedereen oproepen om zo’n zaken altijd te melden.”