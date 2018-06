Vandalen viseren vzw voor kansarme kinderen MERIDIAAN WIJT GESPANNEN SFEER AAN NAKENDE TURKSE VERKIEZINGEN SAM OOGHE

18 juni 2018

02u32 0 Gent Het gemeenschapscentrum Meridiaan vzw in de Kartuizerlaan is gisterochtend aangevallen door drie voortvluchtige vandalen. Volgens de leden hebben de daders een politiek motief: "Volgende week zijn het Turkse verkiezingen, en ze beschouwen ons als Gülen-aanhangers."

Precies 2.561 kilometer. Zo ver liggen Gent en de Turkse hoofdstad Ankara uit elkaar. Voor een drietal onbekende mannen is dat evenwel dicht genoeg om een Turks conflict te beslechten in de Gentse straten. Iets voor acht uur 's morgens ging het drietal de ramen van gemeenschapscentrum Meridiaan vzw in de Kartuizerlaan te lijf met een tafel en staven. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de mannen eerst nog onderling ruzie maken. Eén van de daders wil zijn kompanen tegenhouden, maar slaagt daar niet in. Wanneer het eerste raam gebroken is, beginnen alle drie de mannen erop los te slaan. Het resultaat: al de ramen aan de voorgevel, met dubbel glas nochtans, volledig aan diggelen.





Het is niet de eerste keer dat Meridiaan vzw geviseerd wordt. De vereniging richt zich op kansarme kinderen in de buurt, en organiseert huiswerkbegeleiding en bibliotheekbezoeken. Toch kreeg de organisatie op de voorgevel al te lezen dat ze 'landverraders' en 'terroristen' waren. Dat gebeurde niet toevallig na de mislukte regeringscoup in Turkije van 2016. Daarvan wordt Fethullah Gülen verdacht, een progressieve geleerde en bekende criticus van president Erdogan. En het is net Erdogan die veel steun geniet in Gent.





"Meridiaan vzw is géén politieke vereniging", vertellen de leden. "Het is wel zo dat er onder de ouders en sympathisanten Gülen-aanhangers zijn. Daar is ook niets mis mee - mensen mogen kritiek hebben op leidinggevende politici. Maar Meridiaan vzw op zich heeft geen politieke kleur. Daarom betreuren wij deze actie des te meer." De vereniging kreeg de laatste weken wel steeds meer haatberichten te lezen, vooral op sociale media. "Volgende week zijn het Turkse verkiezingen. Daarom is de sfeer zo gespannen. Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt."





Camerabeelden

De leden kwamen gisteren al samen om de schade op te meten, terwijl de technische dienst van de stad de ramen afplakte. De sfeer in het centrum was bijzonder bedrukt. "Dit moet net een mooie dag zijn. Het is de derde dag van het Suikerfeest. De mensen gaan vandaag naar hun familie om samen te zijn. Dit kan nooit de bedoeling zijn."





De politie heeft de camerabeelden in handen en onderzoekt de zaak. De omgeving van de Kartuizerlaan krijgt sowieso een extra blik van de standaardpatrouilles. Na het incident van gisteren zal die aandacht enkel nog verscherpen, klinkt het bij de politie. De camerabeelden zijn te zien op onze site, via hln.be/meridiaan. Wie tips heeft, kan daarvoor terecht bij de Gentse politie via 09/266.62.00.