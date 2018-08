Vandalen viseren verhuisfirma 31 augustus 2018

Vandalen hebben het de voorbije twee weken gemunt op verhuisfirma Arnauds Verhuisservice. Zo stak een vandaal twee weken geleden een band stuk van een van de voertuigen op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. Afgelopen maandag werd een nummerplaat besmeurd met zwarte verf. Een dag later was het opnieuw prijs: er werd een nummerplaat gestolen. Woensdag kon de eigenaar van het bedrijf de dader op heterdaad betrappen toen hij een nummerplaat van een Jaguar wilde stelen. (JEW)