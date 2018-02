Vandalen bekladden Stadshal met graffiti 19 februari 2018

02u30 8

Na de Graslei hebben vandalen afgelopen weekend nu ook de Stadshal beklad met graffiti. Op de zuilen van het bouwwerk staan boodschappen te lezen als 'Antifa Den Haag' of 'Voor de vrijheid, voor de anarchie'. Wie erachter zit, is niet duidelijk, al lijkt de inhoud van de boodschappen wel in een bepaalde richting te wijzen. Als de daders geklist worden, riskeren ze een boete van 60 tot 250 euro. (YDS)