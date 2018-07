Vandaal bekrast wagen 31 juli 2018

Een vandaal heeft onlangs een wagen volledig bekrast in de Prosper Van Langendonckstraat in Gentbrugge. De feiten zouden moeten plaats gevonden hebben tussen zondagavond en gisterenmiddag. Voor de eigenaar is het al de tweede keer dat hij met zo'n soortgelijke vandalenstreek is geconfronteerd. Hij gaat in de loop van de week aangifte doen bij de politie. Getuigen mogen zich dan ook melden bij de lokale politie van Gent. (JEW)