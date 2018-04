Vandaal bekladt Sint-Jacobskerk 25 april 2018

Voor de zoveelste keer hebben vandalen een monument in de Gentse binnenstad besmeurd. Deze keer moest de gevel van de Sint-Jacobskerk eraan geloven. De boodschap '#ZAD RESISIT' (sic) werd slordig aangebracht met rode verf. Het is jammer genoeg geen alleenstaand geval. De voorbije jaren werden ook andere eyecatchers in het Gentse straatbeeld het slachtoffer van vandalisme. Zo werd twee jaar geleden het standbeeld van Jacob Van Artevelde beklad met hakenkruizen en begin dit jaar nog werd de Graslei ontsierd met graffititags. De daders riskeren een boete van 60 tot 250 euro als ze geklist worden. Bovendien draaien ze dan ook op voor de kosten van het verwijderen van de graffiti. Maar het is niet eenvoudig om hen te pakken te krijgen, want ze moeten op heterdaad betrapt worden. (YDS)