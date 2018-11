Vanavond Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen: overal extra alcoholcontroles Sam Ooghe

30 november 2018

15u34 0 Gent Vannacht zullen er in heel Oost-Vlaanderen extra alcoholcontroles georganiseerd worden, in het kader van de Verkeersveilige Nacht.

Het wordt de 22e editie van de Nacht, een initiatief vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. Alle lokale politiezones én de federale wegpolitie werken eraan mee. De locaties blijven geheim. Zoals steeds draait de Nacht niet om het innen van boetes, wel om te sensibiliseren.

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere wil met de Nacht ook de BOB-campagne een duwtje in de rug geven. “We merken spijtig genoeg dat ondanks de verschillende BOB-campagnes dat rijden onder invloed van alcohol of drugs nog steeds een wijdverspreide slechte gewoonte is", liet hij optekenen. De gouverneur zal vanavond ook enkele locaties bezoeken.

Vorig jaar controleerde de politie zo’n 6.000 bestuurders in Oost-Vlaanderen, 186 daarvan hadden te veel gedronken. Dat is 3,6 procent.