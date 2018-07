Vanavond Stroppenstoet voor vrouwen 19 juli 2018

Vanavond trekt voor het eerste een stoet door de stad met vrouwelijke Stroppendragers. Het idee ontstond omdat vrouwen - anno 2018 - nog steeds geen Stroppendrager mogen zijn volgens de 'officiële' gilde van de Stroppendragers. Zij organiseren vrijdag hun jaarlijkse rondgang. Maar vanavond tonen de Gentse vrouwen dus dat ook zij Stroppendragers zijn. Iedereen die in Gent is geboren, mag meelopen. Er wordt verzamelen geblazen om 18.30 uur aan de RAY (die serre) in Klein Turkije, de rondgang start om 19 uur. Een mailtje vooraf naar tinekederijck@gmail.com. (VDS)