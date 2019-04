Vanaf vrijdag kan je films voelen en ruiken bij Kinepolis Gent: “4D maakt filmbeleving intenser” Yannick De Spiegeleir

03 april 2019

17u47 0 Gent In de splinternieuwe 4DX-zaal in Kinepolis Gent maken bezoekers vanaf vrijdag zelf deel uit van de actie. “Bewegende stoelen en omgevingseffecten zoals wind, water, geur en licht zorgen voor een filmervaring die je thuis niet kan beleven”, zegt Servaas Van Hooreweghe, manager van Kinepolis Gent.

Eerder introduceerde de cinemagroep de innovatieve technologie al in haar Brusselse en Antwerpse bioscoop, nu volgt ook Kinepolis Gent. Vanaf vrijdag kan je Disney’s Dumbo bekijken op vierdimensionaal niveau. “Niet alle genres lenen zich tot 4D. Actiefilms zijn bijvoorbeeld beter geschikt dan een romantische komedie”, verduidelijkt Van Hooreweghe.

Zaal 10 wordt momenteel volop klaargestoomd voor de première op vrijdag. In de 4DX bioscoopzaal racen bezoekers mee in de wagen, drijven ze in de oceaan, voelen ze de wind in hun haar of ruiken ze bloemen. Voor de cinemagroep is het een manier om op te boksen tegen de groeiende concurrentie van streamingdiensten zoals Netflix en home entertainment. “4DX is in elk geval een ervaring die je op geen enkel manier thuis kan beleven. Het maakt de filmbeleving intenser en is leuk om met vrienden te delen. Daar draait bioscoop uiteindelijk om: een leuk avondje uit”, stelt Van Hooreweghe.

Voor een 4DX-ervaring betaal je een supplement van 6 euro bovenop de normale ticketprijs. “4DX is meer dan film kijken. Het is echt een totaalervaring. We zullen altijd de keuze bieden en spelen in op de verwachtingen van verschillende doelgroepen.”