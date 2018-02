Vanaf vandaag al verkeersmaatregelen voor De Omloop 23 februari 2018

Het wielerseizoen wordt morgen op gang geschoten met De Omloop die start aan 't Kuipke. Zondag is er De Omloop voor liefhebbers. Omwille van dat wielerweekend zijn er al vanaf vandaag verkeersmaatregelen. Vanaf 10 uur worden de Rysselberghedreef, de E. Clauslaan, de Hofbouwlaan en de Ledeganckstraat afgesloten, en dat tot morgen 18 uur. Op worden ook de Ledeganckstraat en de Scribedreef vanaf 6 uur verkeersvrij. Vandaag mag niet geparkeerd worden in de Scribedreef, Rysselberghedreef, E. Clauslaan, Hofbouwlaan, Plateau Hal 6 aan 't Kuipke en de Ledeganckstraat. Op zaterdag komen daar nog de Charles de Kerchovelaan, Krijgslaan en de Gaspard De Craeyerstraat bij. Ook op zondag mag er in de Gaspard De Craeyerstraat niet geparkeerd worden.





De ploegvoorstelling van de heren én de dames in 't Kuipke begint morgen om 8.30 uur. Het startschot voor de heren wordt gegeven om 12.35 uur op de E. Clauslaan, ter hoogte van het ICC. De dames starten op de Hofbouwlaan om 12.43 uur.





De Omloop eindigt niet meer in Gent, maar in Meerbeke.(VDS)