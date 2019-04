Vanaf midden mei opnieuw voetballen in Dok Noord: “Alle wedstrijdjes worden gefilmd” Sam Ooghe

18 april 2019

12u59 0 Gent Binnen een maand kan je opnieuw voetballen op de indoor voetbalveldjes in Dok Noord. In november werd het Urban Soccer-centrum plots gesloten, nu bereidt een Sint-Niklaas bedrijf het complex voor op de heropening.

‘Urban Soccer’ in Dok Noord was sinds de opening in 2017 bijzonder populair: voetballiefhebbers konden en indoor een balletje trappen, er ontstonden competities, en zeker op piekuren waren de zaaltjes van ver tevoren geboekt. In november trok de Franse directie achter Urban Soccer de stekker er echter uit. Ook in Boechout en in Dworp gebeurde dat.

Met de terreinen gebeurde maandenlang niets, maar nu is er opnieuw beweging op de site: het bedrijf achter de MF Soccer Arena, een gelijkaardig concept uit Sint-Niklaas, bereidt de heropening voor van het indoor voetbalcomplex. Half mei opent de ‘Circus Arena’, met drie pleintjes om vijf tegen vijf te spelen. En opvallend: alle wedstrijdjes worden gefilmd. Wie hoogtepunten, de mooiste goals of panna’s wil delen op sociale media, kan dat via een speciale app.

Het bedrijf werkt tegen de opening ook een gloednieuwe sportsbar af, die niet langer op het derde verdieping zal staan, maar op de verdieping met de veldjes en de kleedkamers.