Vanaf mei twee uur 'actualiteitsdebat' bij begin gemeenteraad, en andere nieuwigheden (Onder)voorzitters vertellen over hun zelf ingevulde taken

20 april 2019

07u20 0 Gent Voorzitter en Ondervoorzitter van de Gemeenteraad. Het zijn nieuwe – onbetaalde – functies die zijn toegekend aan Zeneb Bensafia (Groen) en Christophe Peeters (Open Vld). Maar wat doen die nu juist? “We hebben alvast een pak meer werk dan gedacht”, lachen ze. “Maar we willen de échte democratie alvast op lokaal vlak herstellen, de gemeenteraad meer kracht geven, de debatten snediger en aantrekkelijker maken, allemaal zodat de Gentenaars zich meer betrokken zouden voelen bij de politiek.”

Officieel is Bensafia drie jaar lang voorzitter en Peeters ondervoorzitter, en worden die rollen de volgende drie jaar omgedraaid. Maar de twee blijken elkaar snel gevonden te hebben en op dezelfde golflengte te zitten, dus hebben ze een duobaan gemaakt van hun – weliswaar onbetaalde – nieuwe functie. “Deze functies zijn helemaal nieuw, dus was het aan ons om er een invulling aan te geven”, zegt Bensafia. “Maar we willen dit goed doen, dus hebben we onszelf een pak werk op de hals gehaald. Gelukkig doen we het allebei graag.”

“De basis is: we willen de onafhankelijkheid van de gemeenteraad heruitvinden”, vertellen ze. “De raad is het hoogste orgaan, de raadsleden zijn ‘de verkozenen des volks’. Vroeger ging alles uit van het college van burgemeester en schepenen. Wij willen de gemeenteraad los van het college laten werken, meer slagkracht en ondersteuning geven. We willen de gemeenteraad herwaarderen, volgende maand al. Dat doen we door 2 uur lang een ‘actualiteitsdebat’ in de voeren, bij het begin van de raad. Dat maakt dat het échte politieke debat over de heikele, actuele thema’s éérst gevoerd wordt, en niet op dinsdagavond om 23 uur. Iedereen zal dus nog fris en aandachtig zijn, wat goed is voor zowel de politiek, de pers, de aandacht als het debat zelf. De interpellaties komen dus eerst aan bod. We brengen het politiek debat naar ‘prime time’. Daarna werken we pas de agenda af. Door vooraf ernstig te overleggen met de fractieleiders over de praktische kant van de zaak, willen we de debatten in de raad ook snediger en boeiender maken. Spreektijd opleggen gaan we niet doen, maar de richtlijn is wel een kwartier per spreker, afhankelijk van het thema uiteraard. Het moet over politiek gaan, niet over de technische kant van de zaak. Daarvoor dienen de commissies.”

We brengen het politiek debat naar ‘prime time’.Iedereen zal dus nog fris en aandachtig zijn, wat goed is voor zowel de politiek, de pers, de aandacht als het debat zelf. Zeneb Bensafia en Christophe Peeters

Gemeenteraad toegankelijker maken

“We willen de gemeenteraad ook toegankelijker maken. Zo willen we de livestream laten ‘ondertitelen’ door doventolken, en een ringleiding aanleggen in de gemeenteraadszaal, zodat slechthorenden ook live de raad kunnen bijwonen. We hebben een eigen budget dat we moeten verdedigen bij de schepen van Financiën, dus dat kan. We willen de commissies toegankelijker maken door soms commissies op verplaatsing te organiseren, met publiek. We willen ook de inhoud van het Stadsmagazine herbekijken. Dat is nu veel te steriel. Ook daarin moet de gemeenteraad haar plaats krijgen. En in het najaar willen we ons buigen over participatie in inspraak.”

Bakken werk dus, met een duidelijk doel. “We willen de muren van het stadhuis (symbolisch uiteraard) open breken, we willen het stadhuis op straat brengen. We willen dat Gentenaars zich meer betrokken voelen bij de politiek. Gentenaars zijn een mondig volk, die verwachten dat van ons, en terecht. De gemeenteraad als ‘onafhankelijk orgaan’, waarbij de oppositie meer ruimte krijgt, vraagt een mentaliteitswijziging, maar we komen er wel. We zitten nu in de opstartfase.”

Dat gemeenteraadslid in een grote stad geen betaalde job is, is schandalig. Een stad als Gent bestuur je niet even achter je uren Zeneb Bensafia en Christophe Peeters

Wat de twee ertoe brengt nog een heikel thema aan te raken, waar op lokaal niveau niks aan gedaan kan worden. “Dat gemeenteraadslid in een grote stad geen betaalde job is, is niet te vatten. Een stad als Gent bestuur je niet even achter je uren. Het is voor gemeenteraadsleden bijna onmogelijk na hun normale dagtaak nog alles dossiers uit te pluizen, alle vergaderingen bij te wonen, en te wegen op een beleid met een grote schare kabinetten en een volledige administratie. Van een normaal privéleven is al helemaal geen sprake meer. Dat is onwerkbaar. Gemeenteraadslid zou in Gent minstens een halftijdse job moeten zijn, desnoods met minder raadsleden, waardoor je ook overdag kan werken.”