Vanaf juli mag boek naar elke bib 10 april 2018

Wie een boek ontleend heeft in Drongen maar dat om een of andere reden terug wil brengen in pakweg Sint-Amandsberg, zal dat vanaf 1 juli ook effectief kunnen. Dat antwoordt cultuurschepen Annelies Storms op een vraag van Stephanie D'Hose. Vandaag moet je een ontleend boek sowieso terugbrengen naar de bib waar je het ontleend hebt. (VDS)