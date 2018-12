Vanaf dinsdag netten onder viaduct Gentbrugge Erik De Troyer

10 december 2018

Onder het viaduct in Gentbrugge worden dinsdag en woensdag netten opgehangen. Die moeten zorgen voor meer bescherming in twee risicozones waar de voorbije maanden brokstukken naar beneden kwamen. De netten worden door een aannemer tussen pijlers van de brug gehangen om zo loskomend beton op te vangen. Fietsers en automobilisten moeten twee dagen omrijden. Op beide dagen zal er eenrichingsverkeer zijn van de Land Van Rodelaan naar de H. Pirennelaan. Omgekeerd rijdt het autoverkeer om via de Brusselsesteenweg. Fietsers moeten langs de E. Cavellstraat het viaduct voorbij.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) benadrukt dat de betonschade nauwgezet wordt opgevolgd. “Dat gebeurt door het viaduct op geregelde tijdstippen te inspecteren. Er is een wekelijkse inspectie van op de grond. De eerstvolgende uitgebreide inspectie start in december en zal tot februari 2019 duren”, aldus AWV. “De frequentie van inspecties en preventieve acties is al een paar maanden verhoogd en dat blijft zo tot het einde van de sanering. De beveiliging met netten is een extra maatregel die het agentschap hier aan toevoegt.”

In 2020 en 2021 ondergaat het viaduct een grondige sanering. Aan de bovenkant worden het wegdek, de voegen en de waterdichting aangepakt. Aan de onderzijde van het viaduct zal alle betonschade hersteld worden.