Vanaf dinsdag is Coupure Links echt een fietsstraat Erik De Troyer

10 december 2018

12u48 0 Gent Vanaf dinsdag staan de officiële verkeersborden er die van Coupure Links – tussen Hospitaalstraat en de Rozemarijnbrug – een fietsstraat maken. Automobilisten zullen dus extra waakzaam moeten zijn. Ze mogen er geen fietsers inhalen. Fietsers moeten dan weer op hun rijhelft blijven.

Het bruinrode asfalt was al aangelegd, ook de pictogrammen waren aangebracht. Heel wat fietsers gebruikten de weg dan ook al als een fietsstraat. Maar het is pas wanneer de borden geplaatst zijn dat de regels er ook gelden. Dat gebeurt dus dinsdagochtend. Om de nieuwe verkeerssituatie te verduidelijken, plaatst de stad ook infoborden en campagnemateriaal.

De Coupure links is één van de drukste fietsaders van de stad. Tot nu toe moesten fietsers het pad langs het water nemen om in beide richtingen te fietsen, hoewel het daar eigenlijk te smal voor was. Dat pad wordt nu een wandelweg. Enkel kinderen tot 9 jaar mogen op dat pad nog fietsen.

De Gentse politie zal regelmatig controles uitvoeren op inhalende wagens. In het voorjaar van 2019 zal de tweede helft van Coupure Links, tussen de Rozemarijnbrug en Nieuwewandeling, dezelfde ingreep ondergaan. In 2019 wordt de Coupure Links dus fietsstraat over de hele lengte.