Vanaf 9 februari kan iedereen (elke zaterdag) gratis de haven verkennen vanop het water

Kristof Vereecke

18 januari 2019

14u39 0 Gent Vanaf 9 februari 2019 biedt North Sea Port elke zaterdag gratis rondvaarten aan op het 32 kilometer lange kanaal Gent-Terneuzen. Iedereen die de haven wil verkennen, kan meevaren.

Varen doe je van in Gent, over de grens in Zelzate, tot in de haven in Terneuzen of omgekeerd. Een gids geeft tijdens de rondvaart uitleg over de fusiehaven, over het belang van de haven, over welke bedrijven er actief zijn, over schepen die onderweg het jacht kruisen. De rondvaarten zijn gratis. Inschrijven is wel verplicht.

De rondvaarten vinden telkens plaats op zaterdag, bijna het hele jaar door. Particulieren kunnen tot maximum 10 personen inschrijven. Verenigingen dienen minimaal met 25 personen te zijn. Er kunnen maximum 80 mensen aan boord. Om aan boord van het schip te kunnen gaan, moet men wel enkele stappen kunnen zetten. Hulp- en geleide honden worden toegelaten.

Meer info via www.northseaport.com/rondvaarten