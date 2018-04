Van vuile oliefabriek naar groene long VANAF 2020 EERSTE BEWONERS IN DUURZAAMSTE WIJK VAN GENT ERIK DE TROYER

17 april 2018

02u33 0 Gent Aan de Nieuwe Wandeling moet tegen 2020 de meest duurzame wijk van Gent verrijzen: de WATT-wijk. Dat gebeurt op de site van de oude oliefabriek Elektrion, die zwaar vervuild was.

Elektrion was een behoorlijk uniek bedrijf in het Gentse. Koolzaadolie werd er met behulp van 10.000 volt elektriciteit omgevormd tot hoogwaardige motorolie. Geen activiteit die men in de binnenstad verwacht en die niet zonder gevolgen bleef.





"Die olieproductie had ook zijn sporen nagelaten in de bodem. Vooral benzeen was diep in de ondergrond doorgedrongen. We hebben tot zeven meter diep grond moeten afgraven. Die grond moest nadien verbrand worden, wat de hele procedure behoorlijk duur maakte: 600.000 euro in totaal waarvan OVAM is tussengekomen met 200.000 euro", zegt Ignace Vandenabeele van Canal Properties.





Op de gesaneerde site worden 14 woningen en 59 appartementen gebouwd. Hoewel gisteren de eerste steen nog moest gelegd worden, is daarvan al drie kwart verkocht.





"We willen van deze nieuwe wijk de duurzaamste van Gent maken", legt Nicolas Bearelle van Revive uit. "We gaan in steden op zoek naar oude industriële gebouwen en proberen dan een nieuwe wijk te creëren binnen in een woonblok zoals hier het geval is. Lappen grond van deze omvang binnen de stadsring zijn bijzonder zeldzaam geworden in Gent. Hier zullen geen fossiele brandstoffen verbruikt worden. We gaan voor een beo-veld dat warmte uit de aarde haalt en die opslaat. Momenteel gebeurt dat met behulp van water, maar ooit moet dat met batterijen gebeuren. Zo wordt de energie die overdag gecreëerd wordt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, 's avonds gebruikt als men thuis is."





Laadpalen ondergronds

"Verder komen er ook ondergrondse laadpalen voor elektrische auto's, heel wat woningen op de site krijgen warmtepompen en alles wordt volgens de strengste normen geïsoleerd en afgewerkt", klinkt het.





Publieke tuin

De blikvanger van het project aan de Nieuwe Wandeling wordt echter de publieke tuin van 2.000 vierkante meter die tussen de gebouwen komt te liggen. Daaronder ligt een ondergrondse parking voor 140 wagens die gedeeld worden met WATT The Firms, het bedrijvencentrum naast de bouwsite.





Goedkoop zijn de woningen niet. Voor een woning betaalt men minstens 410.000 euro. Voor de appartementen starten de prijzen vanaf 260.000 euro. De eerste bewoners zullen vanaf begin 2020 naar WATT kunnen verhuizen. Wie interesse heeft in een van de





woning op de WATT-site, kan op zondag 22 april terecht in het bedrijvencentrum WATT The Firms tussen14 uur en 17 uur.