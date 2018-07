Van PoléPolé tot Vlasmarkt: ambiance verzekerd Gentse Feesten | PLEINEN IN VOLLE VOORBEREIDING VOOR JUBILEUMEDITIE SABINE VAN DAMME

11 juli 2018

02u33 0 Gent Vrijdagavond begint het jubileumjaar van de Gentse Feesten. De Belfort-draak is klaar om vuur te spuwen, de stad is klaar om de laatste wedstrijd van de Rode Duivels uit te zenden, de Flikken zijn klaar om meer dan een miljoen mensen te ontvangen, en de pleinen, die zijn in volle opbouw. Eén en ander zal er anders uitzien dan vorig jaar.

Sint-Baafsplein

Geen publiek meer op de fontein dit jaar. Ivan Saerens en co hebben er hun technische toren op gebouwd. Dat maakt wél dat er meer plaats en nog beter zicht is op het plein.





Luisterplein

Door de tent en het podium allebei achteruit te schuiven is het François Laurentplein iets groter geworden, en kan er meer volk op. Dat is nodig ook. Een deel is overdekt, maar in openlucht kijken kan ook. Er zijn zitplaatsen, maar wie zich echt niet kan houden mag op kousenvoeten op de tafels dansen.





Boomtown

De door de Floraliën bebloemde kiosk moet opvallen dit jaar. Voor de rest blijft Boomtown recordhouder qua snelheid van opbouw. Zij beginnen dit jaar op dinsdag 17 juli.





Emile Braunplein

Mardi gras bouwt verder op het intussen gekende concept. Carnaval in het hart van de zomer en van de stad, maskers en Braziliaanse muziek.





PoléPolé

Géén podium over het water dit jaar, helaas. Maar het concept met het podium op de Korenlei zijn we intussen ook gewoon. Zolang de pontons en de gekleurde lichtjes er zijn, is iedereen blij.





Vlasmarkt

De keizers van de nacht veranderen hun plein. Er komt een scherm boven het Botramkot en de bekende dj-toren zoals we hem al jaren kennen, verdwijnt. De discobal boven het midden van het plein blijft gelukkig wel.





Cirq

Wat de mannen van Bata uit hun mouw toveren, dat weet je nooit vooraf. Batacratie wordt een ode aan de democratie, maar wat het inhoudt moet je zelf gaan bekijken in de Willem De Beersteeg.





MiramirO

Het straattheaterfestival MiramirO neemt afscheid van de Sint Baafssite, vanaf volgend jaar zitten ze aan Dok Noord. Ook dit jaar geven ze daar al shows, onder meer met een spektakel met 'haar-hangen'. 121 voorstellingen op 13 locaties zijn er, betalend en gratis. Maar het gezellige kindvriendelijke centrum ligt dus nog 1 keer op de Sint-Baafssite en het Spaans Kasteelplein.





Veerleplein

De place to be voor wie wat rustiger wil feesten. Een podium, muziek, maar ook een tent die beschutting biedt tegen regen én zon, gezellige tafels en bier in echt glas.





Groentenmarkt

Hét coverplein van de Gentse Feesten, de plaats om nieuwe groepen te ontdekken, maar ook om sterke klassiekers terug te zien. Ambiance verzekerd.





Korenmarkt

100% Gents op de eerste avond, 100% feest op alle andere dagen. De Korenmarkt scoort met namen als Niels Destadsbader, maar ook met leuke nevenactiviteiten, zoals de stoet van de Kulders en TalGent, een talentenjacht voor Gentse kindjes.





Trefpunt

Op het Walter De Buckplein wordt gewerkt aan een nieuw decor, en het afscheid van bezieler Guido De Leeuw zal ook niet ongemerkt voorbij gaan.





Baudelo

In principe zijn het de laatste Feesten in dit Baudelopark, want de heraanleg staat na de zomer gepland. Maar dat werd vorig jaar ook al beloofd. Om zeker te zijn, toch maar gaan genieten van 'rondhangen en chillen' in het park.





Place Muzette

Dit blijft een gezellig rustpuntje met Franse muziek en lichtjes in de bomen, op het Beverhoutpleintje.