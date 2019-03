Van krakkemikkige kasseien naar rode loper in Bagattenstraat Erik De Troyer

14 maart 2019

20u06 0 Gent Dit najaar starten de werken voor de heraanleg van de omgeving Savaanstraat, Walpoortstraat en Bagattenstraat. Daarmee komt een einde aan de krakkemikkige kasseien van de Bagattenstraat waar fietsers al jaren over klagen.

“Ik vermoed dat er in het verleden al enkele fietsers spoorloos verdwenen zijn in de putten van die straat”, lacht schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). “Bij fietsers staat de Bagattenstraat bekend als een onmogelijke straat. De kasseien verdwijnen en worden vervangen door rood asfalt omdat het een fietsstraat wordt. Enkel in het midden komt een geleider in kasseien.”

Tegen 2021 moet de straat klaar zijn. “Het gaat om een zeer uitgebreid project dat in totaal drie jaar zal duren”, zegt Watteeuw. In de buurt zullen in totaal 42 bomen aangeplant worden. Eén boom moest geschrapt worden uit de plannen omdat hij het zicht op de Vooruit belemmerde.