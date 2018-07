Van illusionist Gili tot Kulderstoet op Korenmarkt Gentse Feesten 10 juli 2018

De Korenmarkt pakt tijdens de Gentse Feesten uit met opmerkelijke en leuke stunts. Meest opvallend: illusionist Gili. Die heeft voorspeld wie het WK voetbal zal winnen. Zijn prognose zit in een kist met een groot slot rond, en die staat bij de organisatoren van de Korenmarkt. De sleutel is bij Gili zelf. Zondag zal hij - uiteraard op het podium van de Korenmarkt - de kist open maken en bekend maken of hij gelijk had. Maar de eerste stunt is er al op vrijdagavond. "We maken onze openingsavond 100% Gents", zegt Tineke De Rijck, "met 'Tuupetegoare Fieste'. Onder meer Gus Roan komt met zijn vernieuwde 'Nie Neute', en iedereen die iets typisch Gents heeft, van een strop tot een neuzeke, kan zijn cd gratis krijgen. Er liggen er 500 klaar." Ook leuk: de traditie van de Kulders worden opnieuw in het leven geroepen. "Al sinds de 13de eeuw had Gent opvangtehuizen voor weeskinderen, die kulders werden genoemd. Het laatste sloot in 1984. Veel mensen herinneren zich nog de Kulderfanfare - met weeskinderen die netjes in uniform - die voor elke gelegenheid door de stad liep. Van 1869 tot 1963 sloot die Kulderfanfare traditiegetrouw de Gentse Feesten af. De nog levende kulders gaan we nu terug samen brengen. We laten hen op 22 juli in stoet naar de Progrès gaan, om bloemen te leggen bij de gedenkplaat voor de kulders die daar hangt. Een fanfare zal het niet zijn uiteraard, maar wel een mooie stoet en een mooi stuk geschiedenis.