Van het veld naar het stadhuis 18 juli 2018

Het Gentse stadhuis lijkt even het podium van de IJslandse zangeres Björk van vorige week. De Floraliën geven nu al een voorsmaakje van de grote bloemenshow van 2020. Daarvoor werden de pacificatiezaal, de trouwzaal en de bureaus van burgemeester Termont en schepen Sofie Bracke onder handen genomen door Gentse bloemisten. In de gang aan de trouwzaal is een volledig bloemenveld geplaatst. "Het zijn allemaal lokale bloemen. Ze zijn naar het stadhuis gebracht met de fiets, rechtstreeks van het veld naar het stadhuis", zegt Paulien Verhaest van Blommm. Het stadhuis bezoeken kan nog elke dag van de Gentse Feesten tussen 14 en 17.30 uur. Ook de Kouter en de kerk van Sint-Jacobs zijn versierd door bloemisten.





(EDG/VDS)