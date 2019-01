Van Eyck-jaar belooft spektakel Sabine Van Damme

15 januari 2019

18u25 0 Gent In 2020 hoopt Gent massaal veel toeristen te lokken met de tentoonstelling ‘OMG, Van Eyck was here!’. Het Van Eyck-jaar zal alvast niet ongemerkt voorbij gaan. “Er komen bruiklenen naar Gent die nog nooit samen geëxposeerd zijn.”

In de commissie cultuur in het stadhuis werd al vooruit geblikt naar het Van Eyck-jaar. De tarieven om de tentoonstelling in het MSK te bezoeken liggen al vast: 25 euro in voorverkoop, 28 euro aan de kassa. Voor Gentenaars is het voorverkooptarief 22 euro, via de Uitpas kan je binnen aan 5 euro, 6 tot en met 18-jarigen betalen 2 euro. Of 25 euro niet wat veel is, vroeg Yüksel Kalaz van PVDA zich af. Hij kreeg meteen de wind van voren. “Op internationaal niveau is 25 euro een koopje, voor wat hier te zien zal zijn”, zei Stephanie D’Hose (Open Vld), die op het kabinet van cultuurminister Sven Gatz werkt en dus thuis is in de kunstwereld. “Het is echt wereldvermaarde kunst, het zijn bruiklenen die nog nooit samen geëxposeerd zijn.” Ook cultuurschepen Sami Souguir reageerde. “We geven 3 miljoen euro uit aan kosten voor de bruiklenen alleen al,” stelde hij. “25 euro is een heel mooie prijs.” Behalve de tentoonstelling in het MSK zal ook het bezoekerscentrum in de kathedraal klaar zijn halfweg 2020, waar je dan met een 3D-bril alle details van het gerestaureerde Lam Gods zal kunnen zien. Verder zal de hele stad overspoeld worden door Van Eyck-initiatieven.