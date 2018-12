Van ‘een schande’ tot ‘leugenaars’: Mathias De Clercq zwaar onder vuur op sociale media door exit Peeters Sabine Van Damme

16 december 2018

09u15 0 Gent Dat schepen Christophe Peeters koudweg aan de kant is geschoven, wordt Mathias De Clercq niet in dank afgenomen. Dat blijkt alvast op zijn Facebookpagina. Hij wordt er letterlijk uitgescholden.

De exit van Peeters was gisteren dé politiek verrassing van het jaar. Het bestuur van Open Vld Gent stemde hem ‘democratisch’ weg, ten voordele van Sami Souguir. Dat dit scenario op poten werd gezet was niet verrassend, dat het effectief lukte, is dat wel. Peeters wordt na 18 jaar als schepen gewoon aan de kant gezet.

Op het partijbestuur waren 49 mensen aanwezig. 25 daarvan stemden voor Souguir. Maar Open Vld Gent is uiteraard veel groter dan die 49 mensen, en de militanten roeren zich. Dat dit volgens de regels van de partij kan, zal hen worst wezen. Zij pikken het niet dat Peeters plaats moet ruimen voor Souguir, terwijl Peeters meer dan het dubbel aantal voorkeurstemmen. Mathias De Clercq wordt daarvoor zwaar op de korrel genomen. Hij wordt zwak genoemd, een verrader ook. Er is zelfs een pagina ‘Mathias De Clercq mag al weg’ opgestart. (lees verder onder de reacties)

Zowel partijvoorzitter Mick Daman als Mathias De Clercq zelf haasten zich om Peeters lof toe te zwaaien, en te zeggen dat het hier gaat over een positieve keuze voor Souguir, geen keuze tegen Peeters. Maar wie de catacomben van de partij kent, weet dat dit om een regelrechte broedermoord gaat, een afrekening binnen de partij. Dat Open Vld Peeters wel nog eerst het bestuursakkoord liet onderhandelen vooraleer hem ijskoud te dumpen, is tekenend.

Peeters heeft de positie van Mathias De Clercq binnen de partij meermaals in vraag gesteld. Hij heeft zichzelf ook publiekelijk kandidaat-burgemeester genoemd. Fan van Mathias was hij nooit. Jaren terug probeerde Peeters ook met een interne coup Mick Daman van de positie van voorzitter weg te halen, wat mislukte. Maar noch Daman, noch Mathias zijn dat vergeten. Voor de clan Verhofstadt was het nu wel genoeg geweest. En voor Sami Souguir – die in 2012 nog samen met Peeters campagne voerder – was het nu of nooit. Souguir stelde zich expliciet kandidaat voor de bevoegdheden die aan Peeters zouden worden toegewezen, niet voor die van Sofie Bracke. Bracke zit immers in datzelfde kamp-Verhofstadt.

Peeters heeft deze coup de théâtre niet zien komen. Hij wil voorlopig ook niet reageren.