Van drugspark naar kinderparadijs LUIZENGEVECHT IN BRUGSE POORT VOORTAAN PROPER EN VEILIG ERIK DE TROYER

25 juni 2018

02u29 0 Gent Het Luizengevecht in de Brugse Poort werd dit weekend ingehuldigd als nieuw kinderparadijs. Het grasveld achter het Emile Seghersplein was vroeger volledig ingesloten en dat lokte drugsdealers en andere schimmige figuren. De stad gaf het park daarom een opwaardering met speeltuigen en vooral veel meer sociale controle.

Het luizengevecht dankt zijn naam aan de tijd dat er op de plaats van het park nog een beluik stond. Dat waren behoorlijk armtierige woningen met weinig hygiëne. Het beluik is al lang afgebroken, maar de naam is gebleven.





Het Luizengevecht stond ingekleurd als een park, maar was het niet echt. "Dit park was volledig omsloten door muren. Men kon er enkel via een smalle toegang geraken. Daardoor gebeurden hier al eens zaken die het daglicht niet mochten zien", zegt schepen Rudy Coddens (sp.a), bevoegd voor Openbaar Groen. In het verleden waren er heel wat meldingen van mensen die drugsspuiten vonden in het parkje. "Onze voornaamste taak was om het park meer open te maken", zegt Coddens. "Door de tuin van de plaatselijke apotheker op te kopen, hebben we de muur rond het park kunnen afbreken én we hebben het park groter kunnen maken. Het is nu een halve hectare groot. Aangezien hier weinig buurtbewoners een eigen tuin hebben, was dit heel erg nodig."





Het nieuwe Luizengevecht is voorzien van tal van speeltuigen, klimheuvels en zelfs waterpartijen voor wanneer de droogte ophoudt. "Hier zullen veel kinderen rondlopen, vaak op blote voeten. Het is dan ook belangrijk dat we dit park proper houden. Sluikstorten heeft hier geen plaats. We zullen veel sensibiliserend werk verrichten en vragen ook aan iedereen om de ogen goed open te houden. Sowieso is de sociale controle nu veel groter. In de onmiddellijke omgeving werden sociale woningen, een crèche, een buurtparking, een lokaal voor de Jeugddienst, een fietsenstalling en een openbaar toilet gebouwd. En er werd een nieuwe straat aangelegd vanaf de Bevrijdingslaan met doorsteek tot aan de Groendreef", aldus Coddens.





Het vernieuwde Luizengevecht luidt meteen ook het einde in van het project 'Zuurstof' voor de Brugse Poort. Dat startte achttien jaar geleden al. Het was de eerste wijk waar een dergelijk stadsvernieuwingsproject op poten werd gezet met als doel voor extra groen te zorgen in de druk bebouwde negentiende eeuwse gordel. Door dat stadsvernieuwingsproject zijn er in de Brugse Poort heel wat parken bijgekomen zoals het Pierkespark, het Kokerpark en het Acaciapark.