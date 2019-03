Van Auditeur Raad van State mag Kompass Klub terug open, dinsdag uitspraak Sam Ooghe en Sabine Van Damme

22 maart 2019

14u03 4 Gent De auditeur van de Raad van State heeft Kompass Klub gelijk gegeven. Dat is geen definitieve uitspraak, die volgt pas dinsdag, maar het ziet er dus goed uit voor de populaire club. Het advies van de auditeur wordt doorgaans gevolgd door de Raad van State.

De Kompass Klub is nu twee weken gesloten, op bevel van de burgemeester. Die deed dat op advies van de politie en het parket, naar herhaalde incidenten met drugs, waarbij zelfs een dode te betreuren viel. Ook geregelde controles in en rond de club leidden telkens tot een massa positieve drugstests. Het ging zo ver dat zelfs artsen van het UZ vroegen om in te grijpen, omdat het aantal nodige interventies in de club zo hoog opliep. Het stadsbestuur besloot de club 4 maanden te sluiten, al is na 2 maanden een evaluatie mogelijk.

De Kompass Klub stapte tegen die beslissing naar de Raad van State. Die zal dinsdag uitspraak doen over het dossier. Maar de auditeur gaf de club vrijdag wel al gelijk. Het ziet er dus naar uit dat Kompass Klub volgend weekend terug open zal zijn.

Het hele verhaal loopt erg gelijk met dat van de Decadance in het najaar van 2017. Ook toen sloot de burgemeester – toen nog Termont – de keet naar aanleiding van herhaalde drugsfeiten. De auditeur gaf toen de burgemeester gelijk, maar de Raad van State besliste anders, en Decadance was drie weken na de sluiting terug open. Intussen is de club wel definitief dicht, omdat de uitbater er de brui aan gaf, mede omdat hij zich niet lager welkom voelde in de stad Gent. Iets waar ook de mensen van Kompass Klub al op alludeerden.

Walter Damen, de advocaat van de Kompass Klub, reageert alvast tevreden. “De eerste auditeur van de Raad van State kiest alvast onze kant, en dat is een goede uitgangspositie, al beslist de Raad van State uiteraard volledig autonoom. Dus dat blijft afwachten. Maar de auditeur volgt alvast onze stelling dat een sluiting van 4 maanden – en zelfs één van 2 maanden – volledig disproportioneel is. Over de grond van de zaak is nog niet gesproken, maar daarvoor gelden andere termijnen. Ook daarover leiden we een zaak in, maar dat duurt 60 dagen.”

Damen benadrukt dat de Kompass Klub liever helemaal geen procedures wil, en met burgemeester Mathias De Clercq rond de tafel wil zitten. “Maar dat is altijd geweigerd. Met de stadsdiensten werd vlot samengewerkt, maar overleg met de burgemeester zelf, dat kwam er nooit. Nochtans zijn 18 van de 23 dealers die in de club zijn opgepakt – het overgrote deel dus - gevat door Kompass zélf. Het toont hoe mensen als Jens Grieten van Kompass in het nachtleven staan, en dat ze wel degelijk bereid zijn het drugprobleem aan te pakken.”

Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen, neemt akte van de uitspraak. “Ik hoop wel dat de mensen van Kompass Klub dit gebeuren als een ernstig signaal opvatten, en dat ze orde op zaken gaan stellen. Als ze terug open zouden mogen, mag dat niet resulteren in nog grotere excessen op vlak van drugs.”

Burgemeester Mathias De Clercq geeft geen commentaar op deze wending. Hij wacht de definitieve uitspraak dinsdag af.