Van Auditeur Raad van State mag Kompass Club terug open, dinsdag uitspraak Sam Ooghe en Sabine Van Damme

22 maart 2019

14u03 0 Gent De auditeur van de Raad van State heeft Kompass Club gelijk gegeven. Dat is geen definitieve uitspraak, die volgt pas dinsdag, maar het ziet er dus goed uit voor de populaire club. Het advies van de auditeur wordt doorgaans gevolgd door de Raad van State.

De Kompass Club is nu twee weken gesloten, op bevel van de burgemeester. Die deed dat op advies van de politie en het parket, naar herhaalde incidenten met drugs, waarbij zelfs een dode te betreuren viel. Ook geregelde controles in en rond de club leidden telkens tot een massa positieve drugstests. Het ging zo ver dat zelfs artsen van het UZ vroegen om in te grijpen, omdat het aantal nodige interventies in de club zo hoog opliep. Het stadsbestuur besloot de club 4 maanden te sluiten, al is na 2 maanden een evaluatie mogelijk.

De Kompass Club stapte tegen die beslissing naar de Raad van State. Die zal dinsdag uitspraak doen over het dossier. Maar de auditeur gaf de club vandaag wel al gelijk. Het ziet er dus naar uit dat Kompass club volgend weekend terug open zal zijn.

Het hele verhaal loopt erg gelijk met dat van de Decadance in het najaar van 2017. Ook toen sloot de burgemeester – toen nog Termont – de keet naar aanleiding van herhaalde drugsfeiten. De auditeur gaf toen de burgemeester gelijk, maar de Raad van State besliste anders, en Decadance was drie weken na de sluiting terug open. Intussen is de club wel definitief dicht, omdat de uitbater er de brui aan gaf, mede omdat hij zich niet lager welkom voelde in de stad Gent. Iets waar ook de mensen van Kompass Club al op alludeerden.

Burgemeester Mathias De Clercq geeft geen commentaar op deze wending. Hij wacht de definitieve uitspraak dinsdag af.