Van aquarail tot skytram GENT HEEFT LANGE TRADITIE VAN ONREALISTISCHE MOBILITEITSPLANNEN ERIK DE TROYER

14 maart 2018

02u52 0 Gent In verkiezingstijden mag al eens een zot idee gelanceerd worden. Zo wil schepen Christophe Peeters (Open Vld) een kabelbaan plaatsen in het zuiden van Gent. Die uitspraak deed heel wat wenkbrauwen fronsen, maar past wel in een lange traditie van onrealistische mobiliteitsplannen.

Pre-metro (jaren '70)

Gent had vandaag een echte metro kunnen hebben. Niet zomaar een vaag plan, want er werden zelfs al putten gemaakt in wijk Sluizeken en aan het oud gerechtshof als voorbereiding. Pas op het laatste moment - na fors protest van de Gentenaars - sprongen de plannen af. Die metro zou starten aan Gent Sint-Pieters en zou onder de Koningin Elisabethlaan lopen. Achter de Bijloke zou de Leie gedempt worden en plaats maken voor twee metrobuizen boven elkaar. De Leie zou dan een autoweg kunnen worden. Voorbij het gerechtsgebouw bleef de Leie behouden, maar er zou een tunnel komen onder het water van de Gras- en Korenlei tot aan wijk Sluizeken.





Aquarail (jaren '80)

Als de Maatschappij voor Interkommunaal Vervoer Gent (MIVG) haar zin had gekregen, had er begin jaren '90 een monorail door Gent gereden: de Aquarail genaamd. Die zou boven het water van de Leie en de Ketelvest rijden. Die moest een probleem oplossen dat ook vandaag nog bekend in de oren klinkt. De tram haalde in Gent een gemiddelde snelheid van 12 kilometer per uur, veel minder dan in andere steden. De plannen waren al een heel eind gevorderd. Men wist zelfs al wie de het betonnen staketsel voor de Aquarail zou bouwen.





Vleugelboot (2011)

Ook al een idee van Christophe Peeters. De Gentse haven moet het bijna zonder openbaar vervoer stellen. Daarom stelde Peeters voor het gebruik van een hydrofoil of vleugelboot te onderzoeken in de haven. Die haalt snelheden tot 90 kilometer per uur en kan dan als openbaar vervoer in de haven dienen. Over het plan werd nooit meer iets gehoord.





Afbraak fly-over (2011)

Mathias De Clercq (Open Vld) lanceerde in 2011 - in zijn boek 'Dromen van Gent' - als eerste de sloop van de fly-over van de B401 als optie. Sindsdien is het een beetje een fetisj van het stadsbestuur geworden. In 2013 werd zelfs triomfantelijk verkondigd dat de fly-over in 2018 gesloopt kon zijn. Voorlopig lijkt dat nog veraf. Al heeft minister Weyts zich wel ooit laten ontvallen dat hij wilde meewerken, maar dat er eerst een tramnetwerk, aangepast wegen, fietspaden en parkeerplaatsen nodig zijn. Het zal dus nog wel even duren, maar afgevoerd is dit plan nog niet.





Cirkeltram (2013)

De cirkeltram staat in het huidige bestuursakkoord. Sp.a, Groen en Open Vld willen de R40 omvormen tot groene boulevard met twee keer één rijstrook. De opgeofferde rijstrook zou ingenomen worden door een cirkeltram die de volledige stadsring afrijdt. Er werd meteen bijgezegd dat dit een plan was op lange termijn. Er is de voorbije zes jaar zelfs niet meer over gesproken, dus het zou wel op heel lange termijn kunnen worden.





Skytram (2018)

Peeters liet tijdens het laatste kopstukkendebat zijn plan voor een kabelbaan vallen. De skytram noemde hij die. "La Paz (Colombia) heeft er zo al vijf en ook Götheburg heeft zo'n plannen", zegt hij. Peeters ziet in de kabelbaan een oplossing voor de verkeersdrukte in het zuiden van Gent, de omgeving van de Ghelamco Arena en het UZ zeg maar. Daar komt binnenkort de technologiecluster Het Eilandje bij, waardoor de omgeving nog drukker kan worden. "We moeten niet wachten op De Lijn, want dan zijn we vijftien tot dertig jaar verder. Laat het ons op eigen kracht doen", zegt hij.