Van 30-urenweek tot gratis openbaar vervoer: PVDA wil andere politiek 18 juni 2018

02u33 0 Gent De schwung zit er goed in bij de PVDA. Gisteren stelden ze hun 185-pagina dikke verkiezingsprogramma voor. En dat bevat enkele heel opmerkelijke punten.

'Gratis openbaar vervoer, waarom niet?", aldus lijsttrekker Tom De Meester. "Het kan op zondag voor shoppers en toeristen, waarom niet door de week voor Gentenaars? Er zijn meerdere steden in Europa waar het wel kan. Dàt helpt om mensen uit hun auto te halen, en de luchtkwaliteit te verbeteren." PVDA pleit ook voor een verbod op betaalde mandaten voor politici. Ze willen 'negenduust' nieuwe woningen. "Betaalbare, niet zoals in de eco/eurowijk, waar de goedkoopste woning 450.000 euro kost." Ze willen ook jaarlijks nieuwe sociale woningen opleveren. Er moet een experiment komen in een stadscrèche met een 30-urenweek. "Meer werkvreugde, minder ziekteverzuim en meer jobs." PVDA wil fuifzalen en repetitiekoten, een wijkgezondheidscentrum in élke wijk, en meer - veel meer - jobs. Ze willen af van prestigeprojecten en projectontwikkelaars. "Wij willen volksraadplegingen, een bestuursakkoord door de bevolking geschreven, échte transparantie." Het ziet ernaar uit dat PVDA voor het eerst de Gentse gemeenteraad binnenkomt, met minstens één zetel. Ze bevroegen de voorbije maanden ruim 4.000 Gentenaars, om te weten wat er leeft. "Armoede is een probleem dat echt moet worden aangepakt." (VDS)





