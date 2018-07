Van 28 naar 8 politiezones? 27 juli 2018

Volgens criminoloog Jelle Janssens van UGent zouden de 28 Oost-Vlaamse politiezones in theorie kunnen fusioneren naar slechts acht zones. Op vraag van provinciegouverneur Jan Briers en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwamen de Oost-Vlaamse politiezones samen. Professor Jelle Janssens legde er enkele scenario's voor. "We willen weten wie de potentiële partners zijn en hoe we nu verder kunnen gaan", zegt hij. "De politieke beslissing over eventuele fusies zal later pas vallen."





Volgens Janssens kan het aantal politiezones teruggeschroefd worden naar acht. "Dat cijfer is louter hypothetisch. In Limburg bijvoorbeeld zijn er in zeven jaar tijd al tien opschalingen van politiezones gebeurd. Het is mogelijk met de juiste partners en de juiste randvoorwaarden, en net dat hebben we in kaart gebracht", duidt hij.





"Er is nu al veel samenwerking, de wil is er. Maar er moet nog meer onderzoek gebeuren." (WSG/FEL)