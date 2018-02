Valse verkoper van Bond Moyson op ronde 13 februari 2018

In Gent is een oplichter op ronde die zich voordoet als medewerker van het ziekenfonds Bond Moyson en handdoeken en lakens aan de deur verkoopt tegen hoge prijzen. "De man doet zich onterecht voor als medewerker van het ziekenfonds. Bond Moyson distantieert zich uitdrukkelijk van deze frauduleuze praktijk en bracht de politie reeds op de hoogte", klinkt het bij het ziekenfonds. "Wie deze verkoper aan de deur krijgt, vragen we onmiddellijk contact op te nemen met de politie." Volgens de Gentse politie zijn er nog geen meldingen binnengekomen. (WSG/VDS)