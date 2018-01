Valse iPhone-verkopers riskeren tot drie jaar cel 02u37 0

Een zeskoppige Roemeense bende riskeert celstraffen tussen zes maanden en drie jaar voor de verkoop van valse iPhones in heel Vlaanderen. De jonge mannen kochten de valse iPhones in Brussel en verkochten ze, inclusief vervalste papieren, onder meer in Gent, Melle en Wetteren. De kopers, die thuis beseften dat de iPhones niet goed werkten, dienden klacht in. Het gerecht kon de daders gemakkelijk opsporen omdat ze bij sommige verkopen een foto lieten nemen van hun identiteitskaart of rijbewijs om het vertrouwen te winnen van de koper.





Slechts twee leden van de bende zijn verhoord en aangehouden, en verschenen gisteren voor de rechter. Volgens het gerecht zijn zij de kopstukken. "Er zijn twee sukkelaars uitgekozen", argumenteerde hun advocaat. "Het gerecht vindt de echte kopstukken niet of wil hen niet vinden." De winst van de verkoop wordt op ongeveer 10.000 euro geraamd. Dat bedrag en een wagen worden verbeurd verklaard. Vonnis op 12 januari. (WSG)