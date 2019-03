Vals alarm in naschoolse opvang Wouter Spillebeen

13 maart 2019

16u23 0 Gent De kinderopvang in basisschool Visitatie in Mariakerke werd deze middag even ontruimd omdat er een vreemde geur hing. De ongeveer veertig kinderen mochten snel weer naar binnen, want het bleek enkel om een smeulend armatuur van een tl-buis te gaan.

Rond 13.30 uur merkten medewerkers in de school de vreemde geur op. Daar waren op dat moment nog een veertigtal kinderen aanwezig voor de naschoolse opvang. Het schoolpersoneel besloot om geen risico’s te nemen en ontruimde de school meteen. Bij nader toezicht bleek de geur afkomstig te zijn van een armatuur van een tl-buis, die licht was beginnen smeulen. De brandweer kwam ter plaatse, maar er waren geen bluswerken nodig en de interventie was snel weer afgelopen. Na minder dan een half uur kon iedereen weer binnen.