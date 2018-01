Valkeniers toch nog één keer per jaar naar kathedraal 23 januari 2018

De stad Gent verbiedt voortaan alle shows en tentoonstellingen met roofvogels op het publieke domein. Deze beslissing werd genomen op aangeven van Vogelbescherming Vlaanderen, omwille van het dierenwelzijn, maar ook om mensen niet op ideeën te brengen om zo'n beest in huis te halen. "Jammer", vindt Elke Sleurs (N-VA), "want dat wil zeggen dat de jaarlijkse viering van de valkeniers in de Sint-Baafskathedraal ook niet meer kan doorgaan. Dat is nochtans traditie". Een opmerking waar milieuschepen Tine Heyse (Groen) wel oren naar had. En dus wordt die viering, telkens de eerste zondag van oktober, bij wijze van uitzondering wél toegelaten. Sint-Bavo is de patroonheilige van de valkeniers. (VDS)